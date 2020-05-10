مركز مراقبة الأمراض: تعافي أكثر من ثلث مصابي كورونا بإفريقيا

قال: بعد شفاء 19 ألفاً و351 من أصل 57 ألفاً و746 حالة مصابة

كشف المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منه، في آخر إحصائية له، عن تعافي أكثر من ثلث المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن المركز، أن حصيلة المتعافين بالقارة الإفريقية بلغت 19 ألفاً و351 حالة من أصل 57 ألفاً و746 مصاباً في كامل القارة.

يُذكر أن حصيلة الوفيات من جرّاء الفيروس في القارة الإفريقية ارتفعت إلى 2151 إثر تسجيل 77 وفاة جديدة.