أمر ملكي يطيح بمسؤولين يتصدر "أسبوع السعودية".. "كلاسيكو" يحسم وتلميح لـ"التعليم"

تحديد ماهية الجرائم الكبيرة وطلبات "الدفع الإلكتروني".. توطين 9 أنشطة و"كورونا" يتقلص

حَفِل الأسبوع الماضي بالمزيد من الأحداث المحلية والإقليمية الدولية، التي غطّتها "سبق"، وكان لها صدى كبير من قرائها ومتابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأبى الأسبوع أن ينقضي قبل أن يشهد قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء عدد من المسؤولين، تورطوا في تعديات على أراضي الدولة، كما شهد الأسبوع عقد جلسة من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي وجّه الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة والشعب السعودي لتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجرها مؤخرًا.

وفي الأسبوع ذاته، كان هناك تلميح بمد فترة الدراسة "أون لاين" بعد انقضاء الأسابيع السبعة الأولى التي أعلنتها وزارة التعليم للدراسة عن بُعد؛ فضلًا عن ارتفاع نسبة تعافي المواطنين والمقيمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واعتماد الدفع الإلكتروني في جميع متاجر التجزئة بحلول الثلاثاء المقبل، وهنا كامل الرصد الأسبوعي.

بأمر الملك

صدر أمر ملكي كريم، بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي "مدير عام حرس الحدود"، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج والوجه والسودة. وذلك بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر التي تجاوزت (5000) تَعَدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا؛ فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قِبَل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

https://sabq.org/gLqBXz

مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعرب عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، الذين عبّروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة؛ وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، ومغادرته المستشفى، رعاه الله.

ورفع أعضاء المجلس التهنئة بهذه المناسبة، وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأن يمتعه المولى -عز وجل- بموفور الصحة وتمام العافية.

https://sabq.org/3hMBJV

تمديد التعليم عن بُعد

نقلت قناة "العربية" في تغريدة لها على حساب "العربية برامج"، قول وزير الصحة توفيق الربيعة إنه "سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر لقاح"، وهو اللقاء الذي عُرض الجمعة في برنامج "سؤال مباشر" مع الإعلامي خالد مدخلي. وقالت القناة في تغريدة إعلانية عن الحلقة: "سيتم تمديد التعليم عن بُعد في حال عدم توفر "لقاح".

https://sabq.org/3k4X8m

الجرائم الكبيرة

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قرارًا يقضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويأتي القرار معززًا للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع والتي يمثل نشاطها الإجرامي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم، كما يتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة؛ فضلًا عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به.

https://sabq.org/L2VRJP

نسبة التعافي

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة حوالى 92%.

وأوضح حساب المتحدث الرسمي لـ"الصحة" على "تويتر" قائلًا: نحمد الله، نسبة التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة حوالى 92%، وهذا بفضل الله ثم اتخاذ الخطوات الاستباقية وتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات العلاجية والخدمات الصحية التي هيأتها القيادة الحكيمة، والتي كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

https://sabq.org/zXBmwr

توطين 9 أنشطة

تستكمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مطلع السنة الهجرية المقبلة، استراتيجيتها في توطين العديد من النشاطات التجارية في القطاع الخاص. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا 20 أغسطس الجاري. ومن هذه المهن: (منافذ بيع القهوة، الشاي، السكر، العسل، البهارات، الفواكه والخضراوات، التمور، المياه والمشروبات، الهدايا والكماليات، المشغولات اليدوية والأثرية، بيع ألعاب الأطفال، اللحوم والأسماك)، ووظائف: (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق).

https://sabq.org/vwZ8Dk

الدفع الإلكتروني

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتهم؛ استعدادًا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة؛ وذلك تزامنًا مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

https://sabq.org/dzrBHk

المركز الثاني

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/ 2020م، وجاءت في المركز الأول بمؤشر "معرفة شخص بدأ مشروع جديد"، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري؛ فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر "امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال"، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

https://sabq.org/z5DQNC

الاحتيال المالي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، دليل مكافحة الاحتيال المالي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، الذي جاء ضمن منظومة التعليمات السابقة والصادرة للقطاع المصرفي في شأن مكافحة الاحتيال المالي، والهادف إلى مساعدة تلك المؤسسات في وضع الحد الأدنى من الإجراءات والسياسات لمكافحة حالات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك والمصارف أو عملاؤها، وتعزيز سبل الحد من مخاطر الاحتيال المالي.

https://sabq.org/syQMK7

الأمن السيبراني

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وثيقة (المعايير الوطنية للتشفير)؛ لتعزيز حماية البيانات والأنظمة والشبكات لدى الجهات الوطنية، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات لتوفير درجة الحماية المطلوبة عند استخدام آليات التشفير للأغراض المدنية والتجارية، وبما يدعم الاستخدام الفعال للتشفير في حماية الفضاء السيبراني للمملكة. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة واختصاصها بوضع السياسات والمعايير والضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

https://sabq.org/LmpCws

مباراة "الكلاسيكو"

حسم الأهلي مواجهة الكلاسيكو وحقق فوزًا صعبًا على ضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف مُلحقًا به الهزيمة الثانية هذا الموسم، ومعززًا بها موقعه في المركز الثالث؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في آخر مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما فاز النصر على فريق التعاون مقلصًا بذلك الفارق النقطي بينه وبين الهلال إلى 6 نقاط ليرفع "الأصفر" وتيرة التنافس والسباق نحو اللقب.

https://sabq.org/3VnKw4

متحف "طارق عبدالحكيم"

أعلنت وزارة الثقافة إنشاء متحف موسيقي خاص بالفنان الراحل طارق عبدالحكيم في مدينة جدة البلد، وبمحتويات تعبر عن ثراء التاريخ الموسيقي المحلي وإسهامات الفنان الراحل في مسيرة الفن في المملكة. وسيفتتح المتحف أواخر عام 2022م، ويقام بشكل دائم في بيت المنوفي بمنطقة البلد التاريخية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2014م.

ويتضمن المتحف مجموعة من أرشيف ومتعلقات طارق عبدالحكيم الشخصية، من آلات موسيقية وبكرات لتسجيلاته، وألبومات صور، وبعض المقطوعات الموسيقية لكبار المطربين العرب مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، إلى جانب وثائق مرئية وصوتية لطارق عبدالحكيم وهو يؤدي مؤلفاته مع آخرين، ومؤلفاته الموسيقية من الأناشيد الوطنية وغيرها.

https://sabq.org/XZh7YK

معاقبة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن "أمريكا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحافي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك"؛ وفقًا لموقع "العربية نت". وتابع ترامب متعهدًا: "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدًا"؛ مشيرًا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو "سيقدم للأمم المتحدة طلبًا بإعادة فرض العقوبات على إيران". وأضاف أن إيران خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015. واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الاتفاق النووي الذي وقّعه أوباما مع إيران كان غبيًّا"؛ مضيفًا أن "الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا".

https://sabq.org/G7Vmns

قاتل رفيق الحريري

أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، الثلاثاء الماضي سليم عياش المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وذكر القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصًا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، أن سليم جميل عياش أُدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل "الحريري" و21 آخرين.

وأضاف "ري" أنه لم تتوفر أدلة كافية لإدانة المتهمين الآخرين: حسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، ومصطفى بدر الدين مسؤول العمليات العسكرية لمليشيا حزب الله الذي قُتل في سوريا عام 2016. وبيّن القاضي أن المحكمة لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.

https://sabq.org/5Ms8bF