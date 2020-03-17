ألمانيا تحظر دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي

أكدت أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً

فرضت السلطات الألمانية اليوم قيوداً على دخول مواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا وذلك في إطار جهود برلين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً المنطلقة من خارج دول التكتل، مشيرة إلى وجود استثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حقوق إقامة طويلة الأمد في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.