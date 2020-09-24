ألمانيا: 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 2143 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 278070.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9428، بعد تسجيل 19 حالة جديدة.