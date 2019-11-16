منتخب الباراغواي يصل الرياض تأهبًا لملاقاة الأخضر.. الثلاثاء

وصل منتخب الباراغواي إلى مدينة الرياض استعدادًا للقاء الدولي الودي الذي يجمعه مع المنتخب السعودي يوم الثلاثاء القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر": "مرحبًا بمنتخب باراغواي في المملكة العربية السعودية للقاء الأخضر الثلاثاء المقبل".

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة؛ إذ يستعد المنتخب السعودي لخوض غمار كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

ويستأنف المنتخب السعودي الأول بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد تدريباته ظُهر غد السبت على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز تحضيرًا لمباراته ضد باراغواي.