مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيرته الأمريكية

بحثا الأوضاع في الشرق الأوسط.. وأهم القضايا على الساحة الدولية

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، ‏مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد.

وشهد اللقاء بحث الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، وأهم القضايا على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة.

وأكّد على روابط الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المشترك بينهما.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.