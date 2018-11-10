"وفاء الشرقية" يناقش خطته السنوية خلال اجتماعه بمنسقي مكاتب التعليم

ثمن تعاون الجهات الخيرية والمؤسسات المبادرة في الدعم والمساندة

عقد مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا لقاءه السنوي لمنسقي ومنسقات وفاء بمكاتب التعليم بالمناطق.

وناقش اللقاء الخطة السنوية للمكتب والتي تضمنت حزمة من البرامج، كما تضمن اللقاء مناقشة الإنجازات التي تحققت خلال العام، والتحديات التي تواجهه.

وثمن المنسقون خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المكتب وكافة العاملين فيه رغم قلة الإمكانات.

حضر اللقاء منسقو وفاء في كل من مكتب "شرق وغرب الدمام وبقيق، والقطيف، والخبر، والخفجي، ورأس تنورة.

وتحدثت مديرة مكتب وفاء بالمنطقة الشرقية، غنية الغافري، عن ضرورة استشعار القيمة العالية التي يحملها المكتب، وهي قيمة الوفاء والتي اكتسبها الطلاب والطالبات من التضحيات التي قدمها آباؤهم من شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، والذين يعتبر العمل لهم شرفاً وفخراً يسعد الإنسان به.

وأشارت إلى أنه بلغ عدد الطلاب والطالبات ٣١٠ طلاب وطالبات، مؤكدة على ضرورة تعاون قائدي المدارس في إدراج الطلاب في نظام نور، حيث يشكل الإدخال أهم العقبات التي تواجه المكتب، كما تطرقت "الغافري" خلال الاجتماع لعدد من الشراكات والتي تخدم أبناء المكتب، مثمنة تعاون الجهات الخيرية والمؤسسات المبادرة في الدعم والمساندة.

وقدم من جانبه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، د.ناصر الشلعان، شكره وتقديره لمنسقي مكتب وفاء الذين ساهموا في نجاح برامج المكتب وفعالياته، وحث كافة الإدارات والمكاتب إلى التعاون من أجل تقديم أفضل الخدمات، كما أكد على قائدي المدارس على التعاون في استكمال البيانات من خلال برنامج نور والذي يشكل المرجع الأساسي لطلاب المكتب.