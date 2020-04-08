البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"

قالت إن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة عدا 3 حالات تحت العناية

واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 01:38 AM

قالت إن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة عدا 3 حالات تحت العناية

البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المنامة

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واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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