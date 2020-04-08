البحرين تعلن عن حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني بسبب "كورونا"

قالت إن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة عدا 3 حالات تحت العناية

واس- المنامة: أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين، الثلاثاء، عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان من ضمن إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

وفي التفاصيل، أفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.