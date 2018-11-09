عبدالشافي: القادسية استفاد من أخطائنا.. ولم نوفَّق أمامهم

قال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي محمد عبدالشافي إن القادسية استفاد من كرتين فقط، سنحتا له في المباراة التي جمعت فريقه بالقادسية، التي انتهت بهدفين للضيوف دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف عبدالشافي: "الأخطاء واردة في كرة القدم، وهذا حالها. ولم يكن هناك توفيق بالنسبة لنا. وإن شاء الله نعوض في المباراة المقبلة".

وأشار عبدالشافي إلى أن النقص لم يؤثر في الفريق بعد غياب "سوزا" وهداف الفريق عمر السومة عن هذه المباراة، موضحًا أن الأهلي لا يتأثر بالغياب.