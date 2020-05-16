شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ علي بن عبدالوهاب بن زارع شيخ قبيلة العُمرة بني شهر بتنومة، وذلك إثر تعرضه لعارض صحي أدخل على أثره إلى مستشفى عسير المركزي حيث وافته المنية.

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وإلى اسرة آل زارع وقبيلة العمرة في محافظة تنومة بني شهر وفي جميع مناطق المملكة.

سائلين المولى جل في علاه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.