"الصحة": تسجيل 41 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 32 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548571) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 32 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537534) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 3 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8793) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 66 حالة.