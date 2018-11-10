القادسية يعلن تعيين البلغاري إيفاييلو بيتفا مدربًا للفريق

أعلنت إدارة نادي القادسية التعاقد مع المدرب البلغاري إيفاييلو بيتفا لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي. كما تم التعاقد مع الفرنسي لوران هاغيست مساعدًا أول له.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة النادي استمرار المدرب الوطني عبدالعزيز البيشي مساعد مدرب للفريق الأول.

يُذكر أن البيشي قاد الفريق لهزيمة الأهلي مساء أمس بنتيجة 2-0 في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.