شاهد.. أمانة العاصمة المقدسة تُواصل العمل بمشروع جزيرة عمر قاضي بالشرائع

يشتمل على ممر للمشاة.. أنهت ثلث المشروع وتبقى فقط التشجير

تُواصل أمانة العاصمة المقدسة، تحسين المشهد البصري في طريق المهندس عمر قاضي 64 بالشرائع، على قدم وساق، وأنجزت من المشروع تقريبًا الثلث ولم يتبقَّ سوى تشجيره.

وثّقت "سبق" البدايات الأولية والتصور شبه النهائي للمشروع، الذي اشتمل على مسار المشاة في المنتصف، بالإضافة إلى أحواض تقع على جانبي المسار ووسطه.