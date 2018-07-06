باكستان .. السجن لمزوّر الشهادات العُليا من بينهم "سعودي" اشترى شهادته بمليون ونصف

صاحب شركة مشهورة و22 موظفاً يعملون معه

قضت محكمة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس الخميس، بالسجن 7 أعوام لصاحب شركة Axact و22 موظفاً يعملون معه، وهي إحدى الشركات الشهيرة في باكستان وعلى مستوى العالم، المعروفة باستخراج الشهادات والدرجات الوهمية بدقة بالغة ونسبها إلى جامعات أمريكية مرموقة؛ كان نصيب السعوديين منها مئات الشهادات العُليا من 67 جامعة ليست موجودة على الإطلاق .

وأفادت المحكمة بأن الرجل، ويُدعى (شعيب شيخ) أُدين بإدارة الشبكة لتزوير الشهادات العلمية عبر الإنترنت، حسب قناة "جيو نيوز" المحلية الباكستانية .

وتعد القضية التي نشرت تفاصيلها "نيويورك تايمز" الأمريكية عام 2015 إحدى أبرز قضايا تزوير الشهادات في الوقت الحالي، وكشفت حينها الصحيفة الأمريكية عن قيام أحد السعوديين بدفع مبلغ يصل إلى 400 ألف دولار؛ ما يعادل تقريباً مليوناً و500 ألف ريال مقابل الحصول على عدة درجات عُليا وهمية والشهادات المرتبطة بها من مدارس وجامعات أمريكية .

كما قامت الشركة بتزويد تلك الشهادات بما يثبت أنَّها مصدّقة عبر تزوير أختام الجهات الحكوميَّة والملحقيات الثقافيَّة في البلد الذي تدعي وجود الجامعة فيه، وبلغت قيمة شراء تلك الشهادات بين 50 و100 ألف ريال؛ لتبلغ أرباحها عشرات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة .