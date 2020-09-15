واشنطن تتعهد بمنع إيران من حيازة أسلحة "روسية وصينية"

"بومبيو": بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود "ماكرون" في لبنان

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة "ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية"، وذلك تزامنًا مع انتهاء صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.



وقال "بومبيو" لإذاعة "فرانس إنتر": لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحملت الولايات المتحدة مسؤولياتها.



جاء ذلك في إشارة من الوزير الأمريكي إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.



وأضاف: سنتصرف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية.. كما أن بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان.



وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على طهران، خاصة على خلفية دعمها للإرهاب.



وفي 21 أغسطس، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية "سناب باك"، لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران من بينها تمديد حظر الأسلحة.



واعتبارًا من 20 سبتمبر، وهو موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتم تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.