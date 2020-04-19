"الفراج" يعلن انتهاء موسم برنامجه "الدوري مع وليد" نهاية الأسبوع

ليلحق ببرنامجي "كورة" و"الديوانية" بعد توقف النشاط الرياضي

أعلن الإعلامي وليد الفراج، أن موسم برنامج "الدوري مع وليد" سينتهي الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وغرد "الفراج" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "بإذن الله نختتم موسم الدوري مع وليد الأربعاء أو الخميس القادمين.. العمل مخاطرة وسط ظروف كورونا ومنع التجول؛ لكنني أشكر زملائي في فريق البرنامج على تفهم ضرورة استمرارنا لتخفيف أثر فترة بقاء الناس في منازلهم وسط نشرات الأخبار والأفلام، حاولنا أن نقدم لكم شيئًا مسليًا، شكرًا للجميع".

وتحدّث "الفراج" عن القضايا الرياضية المثيرة التي ناقشها البرنامج حيث قال: "90٪ من جدالنا في القضايا الرياضية معروف الحق فيها من الباطل؛ ولكن مشكلة بعضنا أنه يتناقش بلغة الحمية وليس بلغة المنطق، إنهم لا يبحثون عن الحقيقة بل على إثبات ما يدعم ميولهم؛ ولهذا سيستمر بعضنا في الجدل، أتعلمون لماذا؟ لأن الإنكار إحدى وسائل البقاء في المنافسة".

وبذلك يلحق برنامج "الدوري مع وليد" ببرنامج "كورة" المذاع على قناة "روتانا خليجية" وبرنامج "الديوانية" المذاع على القناة الرياضية السعودية، اللذين كانا قد توقفا بصورة مؤقتة بسبب توقف النشاط الرياضي مؤخرًا.