كورونا.. الإمارات تعلن تسجيل 549 إصابة جديدة بالفيروس

بلغ مجموع الحالات المسجلة 11929 إصابة و2329 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل (549) حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة (11929).

وقالت المتحدثة باسم الحكومة آمنة الضحاك إنه تم شفاء 148 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 2329 حالة.