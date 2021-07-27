مدرب الأهلي يشرح ملاحظاته الفنية للاعبين.. من خلال عرض مرئي

خلال معسكر الفريق في تونس

عقد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الألباني بيسنيك هاسي، اجتماعاً بلاعبي الفريق، مساء أمس الاثنين، قدم من خلاله عرضاً مرئياً تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الودية الماضية، أمام أندية مستقبل الرجيش وأمل حمام سوسة والصفاقسي ( الفريق الثاني )، وذلك خلال معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية.

الجدير بالذكر أن الأهلي يقيم معسكراً خارجياً وتحديداً في تونس، تحضيراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، والذي سينطلق في أغسطس المقبل.