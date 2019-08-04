"أمانة الشرقية" تحصد المركز الثاني في التحول الإلكتروني بالمملكة

"الجبير": نعمل جاهدين على تحويل جميع خدماتنا إلى إلكترونية

حصدت أمانة المنطقة الشرقية المركز الثاني، متقدمة على 168 جهة ووزارة على مستوى المملكة، في تقييم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية.

وقال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في بيان صحافي: إن الأمانة حققت مراكز متقدمة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية من خلال الإصدار الجديد الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، مشيرًا إلى أن مؤشر النضج يعدّ أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسة في خطة التحول الوطني 2020.

ولفت "الجبير" إلى أن ذلك الإنجاز يعكس مدى التقدم الذي حققته أمانة الشرقية في مجال الخدمات الإلكترونية؛ لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات، مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم، معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.

وأشار "الجبير" إلى أن الأمانة وضعت أهدافًا إستراتيجية للتحول بشكل كامل إلى التعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال تدشين إستراتيجية "رقمي"، التي دشّنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الأمانة أطلقت الكثير من الخدمات الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأكد "الجبير" أن الأمانة تعمل جاهدة على تحويل جميع خدماتها إلى الإلكترونية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيد، والتي تأتي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشددًا على أن الأمانة تقدم حاليًّا الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية، وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال.

وأعرب "الجبير" عن جزيل شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها المستمر لجميع قطاعات الدولة، بما فيها القطاع البلدي، في كل ما يخدم الوطن والمواطن، مقدمًا شكره للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما ومتابعتهما الدائمة وتوجيهاتهم السديدة، فيما قدم أيضًا شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ على دعمه الكبير ومتابعته للقطاع البلدي في المملكة.