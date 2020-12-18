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وتدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي الحناكية والمهد

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.