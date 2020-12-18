تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي الحناكية والمهد

وتدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

0

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 01:57 PM

وتدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتَي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 1,488

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتَي الحناكية والمهد -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020