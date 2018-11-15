جدة.. اختتام منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال على مستوى المملكة

فرق الإحساء ووادي الدواسر ومكة تحصد المراكز الثلاثة الأولى

اختتمت منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال والتي نظمتها وكالة الوزارة للأداء التعليمي ممثلةً في الإدارة العامة للنشاط الطلابي/الكشفي في وزارة التعليم، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة جدة لمدة 5 أيام في مقر المعسكر الكشفي بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيى القحطاني ومشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم. نوح الغانمي، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي، وعدد من المشرفيين والقادة الكشفيين.

وكانت نتائج المنافسات قد جاءت كالتالي ( فرسان التميز ) حصل على المركز الأول أشبال تعليم الأحساء والمركز الثاني أشبال تعليم وادي الدواسر والمركز الثالث أشبال تعليم مكة والمركز الرابع أشبال تعليم الرياض والمركز الخامس أشبال تعليم القريات، وفي مجال التطبيقات الكشفية حصل على المركز الأول أشبال تعليم جدة والمركز الثاني أشبال تعليم الأحساء والمركز الثالث أشبال تعليم الرياض والمركز الرابع أشبال تعليم عنيزة والمركز الخامس أشبال تعليم مكة المكرمة، وفي مجال المبادرات التطبيقية حصل على المركز الأول أشبال تعليم الأحساء والمركز الثاني أشبال تعليم وادي الدواسر والمركز الثالث أشبال تعليم مكة والمركز الرابع أشبال تعليم الباحة والمركز الخامس أشبال تعليم الرياض وفي الركن التراثي حصل على المركز الأول أشبال تعليم عنيزة والمركز الثاني أشبال تعليم جدة والمركز الثالث أشبال تعليم الرس.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم جدة يحيى القحطاني في كلمته في الحفل الختامي إن تقديم الأشبال المشاركين في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال لأكثر من 60 مشروعاً تربوياً ونقلة لأقرانهم من مختلف مدن ومحافظات المملكة يُعد المكسب الحقيقي لممارسات تعليمية ستبقى راسخة في أذهان الجميع وتسهم بشكل كبير في صقل شخصيات الأشبال وتعزز روح المبادرة لديهم.

وشدد بأن التنافس الشريف والعطاء والبذل بين الأشبال من خلال التعارف فيما بينهم وتقديم أفضل العروض والمشاريع كان سمة الجميع طيلة أيام المنافسات، وذلك بجهود القادة الكشفيين المرافقين الذين بذلوا الكثير لتدريب أبنائهم، مقدماً شكره وتقديره لمقام الوزارة ممثلة في النشاط الطلابي على اهتمامها بتعزيز وترسيخ القيم التربوية من خلال هذه الفعاليات والبرامج.

فيما قال مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم نوح الغانمي: مارس الأشبال المشاركون في منافسات التميز الكشفي الكثير من الأعمال والمهارات الكشفية من أعمال الريادة ومهارات حياة الخلاء وغيرها من الفنون والمهارات الكشفية والتي زادت من رصيد خبراتهم في إطار يسمو ببناء الشخصية المتكاملة لتعزيز مهارات التفاعل الإيجابي مع الحياة، وقدم الأشبال ما يربو على 60 مشروعاً من المشاريع التطبيقية بأسلوب يكرس استراتيجيات التعلم الأكثر فاعلية والقائم على المشروعات وذلك باطلاع أقرانهم من طلاب مدارس المحافظة على أبرز نتائج تلك المشروعات، والتي تم اختيارها لتسهم في تحقيق محاور رؤية المملكة المباركة 2030 بمحاورها الثلاث وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، مرتكزين على مبادئهم الكشفية في واجبهم نحو الله وواجبهم نحو ذاتهم وواجبهم نحو الآخرين وذلك بتفعيل عناصر الطريقة الكشفية الثماني.

وقدم " الغانمي " شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة ومنسوبيها بقيادة المدير العام مشرف عام المنافسات عبدالله الثقفي ولمدير إدارة النشاط الطلاب عوض العتيبي ورئيس النشاط الكشفي علي العمري ولجميع الإدارات التعليمية المشاركة والقادة الكشفيين.

وبارك رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة قائد البرنامج علي بن سالم العمري لجميع الفرق الفائزة، مؤكداً بأنه لا يوجد خاسر في هذه المناسبة والتي ركزت على تبادل الخبرات بين الأشبال من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.