"رغم برودة الطقس".. شاهد "حشود غفيرة للمعتمرين بصحن الطواف فجرًا"

لأداء مناسك العمرة بكل راحة وسكينة داخل الحرم المكي

تواجدت حشود غفيرة من داخل وخارج المملكة في صحن الطواف بالحرم المكي فجر اليوم؛ لأداء مناسك العمرة رغم برودة الطقس.

وأظهر مقطع فيديو، بثته قناة "الإخبارية" عبر حسابها الرسمي على تويتر، آلاف المعتمرين يؤدون المناسك في راحة وسكينة داخل صحن الطواف بالحرم.