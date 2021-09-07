أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة

الجانبان ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.