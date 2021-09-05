سفير جيبوتي بالمملكة يستنكر الاعتداءات الحوثية ويؤكد تضامن بلاده مع السعودية

"بامخرمة": من حق التحالف اتخاذ كل الخطوات التي يراها ضرورية ضد المتجاوزين

عبّر سفير جمهورية ‎جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة واستنكار جمهورية جيبوتي للاعتداءات الباليستية وبالمسيّرات من قِبَل جماعة الحوثي الإرهابية، ضد المدنيين والأعيان المدنية داخل أراضي المملكة، والتي استهدفت المنطقة الشرقية ومنطقة نجران وجازان.

وأكد "بامخرمة" حق التحالف بقيادة المملكة فيما يتخذه من خطوات متوافقة مع الأعراف والقوانين الدولية لرد هذه الاعتداءات.

ويأتي بيان جمهورية جيبوتي كإضافة لمواقفها التضامنية مع شقيقتها المملكة.