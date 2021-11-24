"أمانة جازان" تتيح أكبر شاشة بالمنطقة الجنوبية لنقل مباراة الهلال

شهدت توافد عدد كبير من أهالي المنطقة لمتابعة مباراة نهائي كأس آسيا

هيأت أمانة منطقة جازان، المسرح المفتوح بالواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بشاشات تلفزيونية يتم من خلالها نقل ومتابعة مباراة نهائي كأس آسيا.

وتعتبر الشاشة التلفزيونية التي تم تركيبها بمنطقة جازان أكبر شاشة بالمنطقة الجنوبية، حيث شهدت توافد عدد كثير من أهالي المنطقة لمتابعة المبارة.

وأكدت أمانة جازان أن تلك المواقع التي تمت تهيأتها استقبلت جميع شرائح المجتمع بمختلف فئاته، على مدى فترة المباراة لمؤازرة نادي الهلال.