"مدني تبوك" يتفاعل مع توقعات الثلوج : احذروا

الأرصاد: من الساعة الـ5 مساءً وتستمر حتى صباح الغد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الثلوج المتوقع هطولها على المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن توقعات عن تساقط الثلوج على محافظة حقل.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ5 مساءً، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الغد.