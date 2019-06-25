لقاء الملك سلمان بإمبراطور الكرة يعود بذاكرة السعوديين لـ"النعيمة" رئيس "الخويا"

أمضى معظم حياته مرافقاً لملوك المملكة بدءاً من "المؤسس" وانتهاءً بـ"خالد"

قال كابتن المنتخب السعودي صالح النعيمة: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه بالرياضيين أمس الاثنين، ردّ على رئيس المراسم الملكية أثناء التعريف بهم، بقوله: "أعرفه.. هذا صالح ولد محمد النعيمة".

وأعاد هذا الموقف الأبوي بين الملك وأحد أبنائه المواطنين، الذاكرة، إلى الوراء حيث كان أحد رجالات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما كان "النعيمة" -رحمه الله- رئيساً لـ"الخويا"، وقريباً من أبناء المؤسس البررة.

‏ويروي إمبراطور الكرة السعودية الموقف قائلاً: "في هذه الصورة الغالية على قلبي، رئيس المراسم الملكية خالد العباد -وفقه ﷲ- يقوم بتعريف أسماء المدعوين كالمتبع لسيدي الملك سلمان -حفظه ﷲ- إذ بسيدي يبتسم ويرد: أعرفه هذا صالح ولد محمد النعيمة.. كم هو شرف عظيم السلام عليك سيدي، واختزان اسمي واسم والدي رحمه ﷲ في ذاكرتكم وسام على صدري".

وبحسب الباحث والكاتب صلاح الزامل فإن "الخويا" اسم يطلقه النجديون على من يرافق الملك أو نائبه، حيث يرافقون الملك دائماً في القصور أو خارج المدن أو في السفر والتنقلات، وجاءت هذه اللفظة من المؤاخاة ومن المصاحبة الدائمة والمستمرة، ومن هؤلاء "الخويا" الذين كانوا مع الملك عبدالعزيز طيلة 23 عاماً، ولم يفارقوه مطلقاً في إقامته وتنقله، الشيخ محمد بن إبراهيم بن ناصر بن فهد النعيمة، الذي صار فيما بعد رئيساً للخويا.

ويضيف: وُلِد محمد النعيمة -رحمه الله- عام 1326هـ بضرما، وكان أبوه إبراهيم بن نعيمة توفي ولا يزال ابنه محمد طفلاً يحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام، فقررت والدته بعد فقدها زوجها الرحيل من بلدة ضرما إلى الرياض العاصمة، ولعل ذلك كان أوائل 1330هـ.

وتابع: عندما بلغ محمد النعيمة مبلغ الرجال، عمل مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما كان نائباً للملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في الحجاز، فعمل في الطائف مدة من الزمن، وهو أول عمل لمحمد النعيمة، حيث كان لا يزال شاباً، وفي عام 1350هـ التحق بخدمة الملك عبدالعزيز ضمن الحرس الملكي، وبالأخص بما يطلق عليهم الخويا ومرافقو الملك، ومنذ ذلك التاريخ وهو مع المؤسس.

وأكمل الباحث: قال لي حفيده أسامة النعيمة: إن الذي أوصله إلى الملك عبدالعزيز رجل من أهالي الرياض يُكنى "أبوفهيد"، وقد تعين محمد النعيمة في وظيفة خوي للملك عبدالعزيز في معيته، وعندما يجلس الملك عبدالعزيز لاستقبال الضيوف سواءً كانوا من داخل البلد أو خارجه في قصوره بالرياض والطائف وجدة والخرج أو تنقلاته البرية أيام موسم الربيع، كان محمد النعيمة من هؤلاء المرافقين الأمناء.

وأشار "الزامل" أن محمد النعيمة قد رافق الملك عبدالعزيز عندما قابل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "روزفلت" سنة 1364هـ -1945م- عند البحيرات المرّة، وكان مع الملك عبدالعزيز في رحلته هذه 48 رجلاً، وفي مقدمتهم أخو الملك الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، ونجلي الملك الأمير محمد والأمير منصور وبعض مسؤولي الدولة، وقد استقل الملك عبدالعزيز بمن معه الطراد الأمريكي من جدة إلى قناة السويس، وكان محمد النعيمة من المرافقين للملك في هذه الرحلة.

وأردف: أمّا الرحلة الثانية فهي رحلة الملك عبدالعزيز إلى مصر، فقد رافقه محمد النعيمة من ضمن الحرس الملكي خارج البلاد، وذلك سنة 1365هـ، وقبل هذه الرحلة لمصر، وقد بسط العلامة المؤرخ خير الدين الزركلي -رحمه الله- هذا اللقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت، وكذلك بين الملك عبدالعزيز والرئيس تشرشل، والرحلة الثانية إلى مصر.

وكشف أنه في الأعوام الأخيرة من حكم الملك عبدالعزيز، أصبح محمد النعيمة رئيس الخويا، وعندما تولى الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- الحكم بقي النعيمة رئيساً للخويا، وقد سافر مع الملك سعود في رحلته إلى لبنان والهند، وكان من ثقات الملك سعود، وكذلك عندما تقلد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الحكم عام 1384هـ كان رئيساً كذلك للخويا بالثقة والمكانة نفسيهما، والشيخ محمد النعيمة كان قد عمل مع الملك فيصل عندما كان نائباً للملك في الحجاز، وقد طلب إعفاءه من العمل في بدايات حكم الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1397هـ.

وختم صلاح الزامل تقريره في الزميلة جريدة "الرياض": تقاعد محمد النعيمة الأمين والوفي والحازم بعد خدمة 47 عاماً تفانى فيها في خدمة قادة الوطن، حيث لم يُعرف عنه إلا الطيب وحسن السيرة وبذل طاقته وجهده فيما أوكل إليه، ولقد دخل النعيمة مرافقاً ورئيس خويا ملوك هذا الوطن شاباً، وتقاعد شيخاً وعمره 69 عاماً، وقد قضى مرحلة التقاعد في العبادة وملازمة القرآن الكريم الذي كان دائماً أنيسه وجليسه وصبوحه وغبوقه.