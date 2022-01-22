في ثاني انتصار لـ"إيدي هاو".. "نيوكاسل" يكسب "ليدز"

يحتاج لنقطة واحدة ليصل لمنطقة الأمان

قاد جونجو شيلفي فريقه نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم للفوز على ليدز يونايتد مضيفه بهدف دون مقابل اليوم السبت؛ ليحقق فريق المدرب إيدي هاو انتصاره الثاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجَّل شيلفي هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الـ75 من ركلة حرة.



وكان الانتصار مهمًّا لنيوكاسل الذي قفز إلى المركز الـ18 في الترتيب متأخرًا بنقطة واحدة عن منطقة الأمان، وتتبقى له مباراة إضافية مقارنة بنوريتش سيتي صاحب المركز الـ17، كما يتأخر بسبع نقاط عن ليدز الذي يحتل المركز الـ15.