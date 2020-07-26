إسرائيل تعترف بسقوط طائرة مسيَّرة في لبنان

زعمت عدم خشيتها من تسرُّب معلومات

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة في الأراضي اللبنانية.

وزعم الجيش في بيان مقتضب عدم خشيته من تسرب معلومات استخبارية من الطائرة في هذه الحادثة.

من جانبها، أوضحت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أن 20 طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب الجمعة الماضية.

وأضافت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب.