"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن

دعت الإدارة إلى ضرورة تسليم المنهيّ تكليفهن العُهد التي لديهن

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.

وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القائدات المنهيّ تكليفهن، العُهد التي لديهن، للقائدات المكلفات حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.

وكانت حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن على النحو التالي: