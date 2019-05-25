"تعليم شقراء" تعلن حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن

أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.
وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القائدات المنهيّ تكليفهن، العُهد التي لديهن، للقائدات المكلفات حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.
وكانت حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن على النحو التالي:
دعت الإدارة إلى ضرورة تسليم المنهيّ تكليفهن العُهد التي لديهن
أصدرت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن بمدارس التعليم في المحافظة للعام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ.
وأشار القرار إلى ضرورة تسليم القائدات المنهيّ تكليفهن، العُهد التي لديهن، للقائدات المكلفات حديثاً حسب الأنظمة المتبعة.
وكانت حركة نقل وتكليف قائدات الروضات والمدارس ووكيلاتهن على النحو التالي: