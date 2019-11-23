أمير عسير يوجّه السماح بخروج طلاب المدارس بعد الحصة السادسة.. غدًا

تجاوبًا مع أبنائنا لمتابعة مباراة ممثل الوطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال وجّه مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها الدراسي حصة سابعة؛ بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد.



وأوضح المتحدث باسم الإمارة أن التوجيه جاء تجاوباً مع رغبة أبنائنا الطلاب ودعماً لممثل المملكة في البطولة الآسيوية؛ لتمكينهم من متابعة اللقاء؛ متمنين لممثل المملكة في البطولة الآسيوية تحقيق الفوز.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ"تعليم بيشة" ناجي بن عايش السبيعي أن توجيه أمير منطقة عسير بالسماح للطلاب في المدارس بالخروج بعد الحصة السادسة ليوم غدٍ الأحد يشمل مدارس البنين والبنات على حدٍ سواء.



وأفاد "تعليم بيشة" بأن الحصة السادسة ستكون آخر حصة غداً؛ حتى يتمكن الطلاب والطالبات من مشاهدة مباراة نادي الهلال مع النادي الياباني التي ستقام الساعة الواحدة ظهر غد، وستعتبر "مباراة وطن"، وفق توجيه أمير منطقة عسير.