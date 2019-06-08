الصدفة كشفته .. " الجميلي" يروي حكاية الطالب النصاب في المدينة

طالب بإنشاء جهة تنسق جمع التبرعات والصدقات

يروى الكاتب الصحفي عبد الله الجميلي حكاية الطالب النصاب، والتي حدثت بالمدينة المنورة قبل سنوات، حين تمكن أحد الطلاب الوافدين من خداع سكان المنطقة الطيبين، وجمع الأموال الطائلة بزعم تقديمها للأعمال الخيرية، وكيف قادت الصدفة إلى كشف ذلك المحتال، ويطالب الكاتب بإطلاق منصة متخصصة تكون مهمتها تنسيق جمع التبرعات والصدقات في المملكة ومتابعة ذلك العمل والإشراف عليه.

مجتمعنا الطيب

وفي مقاله "احذروا من ذلك الطالب النصاب!" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: "الطيبة والمسارعة في عمل الخيرات صفات يتميز بها المجتمع السعودي؛ فما إن يأتي النداء إلا وتجد منه سرعة الإجابة؛ ليس داخلياً بل حتى خارجياً كمشاركته الفاعلة في الحملات التي تنظم إعلامياً لدعم المحتاجين من أشقائه العرب والمسلمين، ومن المشاهد التي تحتفظ وتحتفلُ بها الذاكرة الإنسانية تكدس العائلات أمام بوابات مراكز التلفزيون في مختلف المناطق؛ لكي يتبرعوا بما يملكون في تلك الحملات التي خلال ساعات تجمع عشرات بل مئات الملايين من الريالات".

حكاية الطالب الوافد:

ويروي الجميلي قائلًا "طيبة المجتمع السعودي ونيته الصافية تجعل بعض أفراده عُرْضَة للوقوع في شِـراك المحتالين، وفي هذا الإطار أذكر حكاية حدثت تفاصيلها بالمدينة المنورة قبل سنوات؛ حيث في أحد الأحياء سكن أحد الطلاب الوافدين، الذي كان يستكمل دراساته العليا؛ والذي رأى فيه الأهالي ومن خلال مظهره وكلامه أنه طالب علم يستحق التقدير والثقة، وشيئاً فشيئاً ارتفعت أسهمه عندهم ليصبح إماماً لمسجدهم، وليستجيبوا بعد ذلك لمقترحاته لهم بأن يتبرعوا في بلده في مجالات بناء المساجد وحفْر الآبار للفقراء؛ وكان في كل مرة يطلب منهم المزيد من الأموال، وكان يُزَوِّد المتبرعين بصور من آثار تبرعاتهم، التي زادت بمرور السنوات!".

الصدفة كشفت النصاب:

ويمضي الجميلي راويًا: "لكن ذات يوم زار ذلك الحي أحد المعتمرين الذي جاء من البلدة نفسها التي ينتمي لها ذلك الطالب الوافد؛ موضحاً للأهالي أنهم هناك تعجبوا من ثرائه السريع، مع أنه سافر للمدينة النبوية مجرد طالب بسيط؛ ومؤكداً لهم بالأدلة والبراهين، ثم بشهادة زملائه الطلاب بأنه مجرد محتال استغل طيبتهم وثقتهم في الوصول للثراء!".

جهة تنسق جمع التبرعات:

وينهي الجميلي مطالبًا بإنشاء جهة أو إطلاق منصة لتنسيق جمع التبرعات، ويقول: "أعتز جداً بحرص مجتمعنا السعودي على تقديم العطاء والمساهمة في المعروف وفي تضامنه مع ذوي الحاجات، ومشاركته في المبادرات الخيرية التي زاد من اتساعها وسرعة وصولها حضورُها في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها السعوديون؛ ولكن ما أرجوه التدقيق جداً وكثيراً في الحالات التي تُطرح، والتأكد من مصداقيتها؛ فالكثير من النصابين والمتسولين يسكنونها، ويستغلون عاطفة بعض المشاهير في تمرير حِيَلِهـم، وفي هذا الميدان أدعو لإطلاق منصة متخصصة تكون مهمتها التنسيق والمتابعة وصناعة الأمان".