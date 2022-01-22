"واتسآب" تدرس تطبيق تقنية تسمح بنقل دردشاتك بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس"

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتسآب" عن أنها تدرس حاليًا تطبيق تقنية جديدة تسمح بنقل دردشاتك وأرشيفها بين أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "واتسآب" بدأ في اختبار تلك التقنية على عدد محدود من المستخدمين في نسخة "البيتا".

ويتطلب حتى الآن ترحيل أرشيف واتسآب لأن يكون التطبيق مفتوحًا على الجهازين، ولن تحتاج إلى مزامنة البيانات والأرشيف على خدمة سحابية أخرى مثل "جوجل درايف" أو "آي كلاود".

وكانت سامسونج قد أعلنت عن تقنية مماثلة لأجهزتها، تسمح بنقل أرشيف واتسآب من أجهزتها إلى "آيفون" والعكس، وكذلك مع مختلف الساعات الذكية أيضًا.