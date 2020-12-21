الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"

قالت: التجارب السريرية التي أجريت عليه هي الأكبر من نوعها

أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."

وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.