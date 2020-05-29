"الصحة" تعلن تسجيل 1581 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 81766

ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 57031 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 29 مايو 2020، تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 81766 حالة.



وقالت: إنه تم تسجيل 2460 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 57031 حالة ولله الحمد.



وأكدت الوزارة تسجيل (17) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 458 حالة.