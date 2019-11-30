"أرامكو" تشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب

قالت: معاً نصنع التاريخ ونتطلع لمستقبل واعد

قدّمت شركة "أرامكو" الشكر للملايين على ثقتهم بالاكتتاب العام في طرح شركة أرامكو الأولي للأفراد.

وقالت "أرامكو" في تغريدة لها: نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح "أرامكو" الأوليّ للأفراد.. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.

وكان عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ بنهاية اليوم الأخير 4.9 ملايين مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال، وبلغت نسبة التغطية 148 %، وسيستمر اكتتاب شريحة المؤسسات حتى 4 ديسمبر 2019.

أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو

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30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441 02:16 PM

قالت: معاً نصنع التاريخ ونتطلع لمستقبل واعد

"أرامكو" تشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدّمت شركة "أرامكو" الشكر للملايين على ثقتهم بالاكتتاب العام في طرح شركة أرامكو الأولي للأفراد.

وقالت "أرامكو" في تغريدة لها: نشكر الملايين على ثقتهم بالاكتتاب في طرح "أرامكو" الأوليّ للأفراد.. معاً نصنع التاريخ، ونتطلع لمستقبل واعد.

وكان عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ بنهاية اليوم الأخير 4.9 ملايين مكتتب، بإجمالي عدد أسهم 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال، وبلغت نسبة التغطية 148 %، وسيستمر اكتتاب شريحة المؤسسات حتى 4 ديسمبر 2019.

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أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو

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