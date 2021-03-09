رئيس مجلس وزراء السودان يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض اليوم رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.

وكان في استقبال دولته بمطار الملك خالد الدولي: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.