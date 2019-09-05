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أكد أنها في المراحل النهائية بعد مواءمتها مع كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص

"الشبل": صدور لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد قريبًا

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل عن قرب صدور لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.



وأشار الدكتور الشبل ألى أنه سيتضمن لائحتين، الأولى وهي اللائحة التنفيذية، والتي يصدرها وزير المالية، واللائحة الثانية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمدرجة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء, لافتًا إلى أنها في المراحل النهائية بعد مواءمتها مع كافة القطاعات المستفيدة منها بما فيها القطاع الخاص.



وأضاف: "البنية التحتية شبه جاهزة للانطلاق, وقبل نهاية العام ستكون جميع الأمور والخطوات في نصابها الصحيح لافتًا إلى أن "هيئة المحتوى المحلي" ناقشت خلال الفترة الماضية كافة الأنظمة التي ربما تكون عائقًا لتنمية عمليات المحتوى المحلي, والنظام الجديد سيكون له دور كبير في تعزيز ذلك.



وشدد "الشبل" في تصريحات صحافية عقب لقائه أمس بالطلبة المستجدين في جامعة الفيصل بالرياض بحضور مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع, ووكيلة جامعة الفيصل للتطوير والعلاقات الخارجية الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز, وعمداء الكليات.على أهمية بناء الشخصية لدى طلاب الجامعات .



وقال إن الجامعات تقوم بدور كبير في تأسيس التأهيل الأكاديمي, ولكن جانب بناء الشخصية يحتاج مزيداً من التعزيز والدعم, مشيرًا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو ضمن أهم برامج الرؤية 2030م وأخذ سمو ولي العهد المبادرة ليصبح رئيساً للبرنامج بسبب أهمية هذا العنصر لجميع طموحاتنا المستقبلية.



وعبر "الشبل" عن رضاه لمخرجات الجامعات في تلبية متطلبات سوق العمل بقوله: "مخرجات التعليم العالي بصفة عامة مقبولة, وتلبي الاحتياج بشكل كبير, ولكن المرحلة الأهم هي تأهيل الخريجين وانتقالهم من الجانب الأكاديمي إلى الجانب العملي، وهو ما تهتم وتركز عليه الدولة حاليًا, منوهًا بما حققته جامعة الفيصل من قفزات نوعية محليًا وعربيًا في جودة التعليم.