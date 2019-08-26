ترامب للسيسي: مصر حققت إنجازات كبيرة في الأصعدة كافة تحت قيادتك

خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ اليوم الإثنين، عن خالص سعادته وشكره بلقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السيسي؛ خلال اللقاء الذي عُقد على هامش قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا: «إن التفاهم والتقدير والاحترام المتبادل بين مصر وأمريكا أكثر من عظيم»، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين مستمرة قبل الحملة وبعد انتهاء الحملة -في إشارة إلى حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية- ..نحن قدّمنا لكم التهنئة مبكراً سابقاً.. وسنقدم التهاني المبكرة مرة أخرى، مؤكداً مواصلة التعاون والتفاهم بين البلدين وخالص الشكر والتقدير.

ووفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، فقد أكّد الرئيس الأمريكي، أن مصر حققت تقدماً كبيراً جداً تحت زعامة الرئيس السيسي؛ معرباً عن خالص التقدير والتهاني على تلك الإنجازات والتقدم الكبير في الأصعدة كافة.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب: «سوف نتحدث اليوم عن التجارة وعن القوات المسلحة وبعض الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط، وسوف نتحدث عن الصين.. عن رغبة الصين في إجراء صفقة معنا، حيث إن الصينيين يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات»، موضحاً أنه ستتم مناقشة موضوع الصين لاحقاً وسنتناقش مع الصين وسيكون هناك مؤتمر صحفي.

وكان الرئيس المصري قد ألقى كلمة، أمس الأحد، في «جلسة الشراكة» خلال فعاليات قمة مجموعة "G7" التي تحتضنها مدينة بياريتس الفرنسية.

وقال السيسي؛ في كلمته أمام نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وقادة ورؤساء الدول السبع الكبار: "يسعدني أن أشارككم اليوم، ممثلاً عن الاتحاد الإفريقي، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي لأنقل لكم طموحات شعوب قارتنا الإفريقية، في تحقيق السلام والتنمية المستدامة".

وشدّد السيسي؛ في كلمته على ضرورة النهوض بإفريقيا، مؤكداً ضرورة تأسيس إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، لتأثيراته المدمّرة على جميع الأصعدة.