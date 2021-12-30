على الهواء.. "مركز الأمير سلطان للقلب" ينقل قسطرة قلبية معقدة للمؤتمر الخليجي الأوروبي

بحضور العديد من الخبراء.. لمريض ستيني يعاني من ضيق شديد ومتعدد وحالته لا تتحمل جراحة

حقق مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، نجاحًا في نقل قسطرة قلبية معقدة للمؤتمر الخليجي الأوروبي GULF PCR، بالتعاون مع جمعية القلب الأوروبية الذي عُقد مؤخرًا في مدينة دبي.

وقد تم نقلها على الهواء مباشرة من معمل القسطرة بالمركز، إلى موقع انعقاد المؤتمر في دبي، بحضور العديد من الخبراء الخليجيين والأوروبيين؛ حيث تم عرض الحالة بالمؤتمر، وتمت مناقشة خطوات القسطرة لمريض يبلغ من العمر ٦٤ عامًا يعاني من ضيق شديد ومتعدد في الشرايين الرئيسية للقلب لا تتحمل حالته جراحة القلب المفتوح.

وأجريت للمريض عملية قسطرة قلبية لتوسيع أهم شرايين القلب التاجية، وتركيب الدعامات، وقد تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وتماثلت حالة المريض للشفاء، وغادر المركز وهو بصحة جيدة ولله الحمد.