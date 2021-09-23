"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  72 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546792 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535783 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8684 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2325 والحالات الحرجة 279حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546792 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535783 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8684 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2325 والحالات الحرجة 279حالة.