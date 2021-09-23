"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546792 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 72 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535783 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8684 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2325 والحالات الحرجة 279حالة.