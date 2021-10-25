شرطة الرياض تحدد هوية المتباهي بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري

تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يتباهى بحيازة مواد مخدرة وممنوعات وسلاح ناري، وإطلاق النار في الهواء، وتوثيق ذلك ونشره.. وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.