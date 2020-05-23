رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر

سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن بالأمن والأمان

رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

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23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 10:49 PM

سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن بالأمن والأمان

رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

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