مصر تسجل 129 حالة جديدة بكورونا و26 وفاة

مجاهد: إجمالي الإصابات 95963 بينهم 55901 متعافٍ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و26 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و 5085 حالة وفاة.

