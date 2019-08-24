الدمام.. جسر لتسهيل الحركة المرورية بتقاطع "الأمير نايف مع شارع 18"

أمانة الشرقية تعتزم تنفيذه بطول 250 مترًا حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام، قريبًا؛ حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا.

ويتسم الجسر الذي سيُقام على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 مترًا، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع، وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع، كما يتضمن مساريْن في كل اتجاه للطريق الرئيسي، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة؛ علمًا بأن طول الجسر بالكامل 480 مترًا طوليًّا.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر، هو محور رئيسي لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف.

وأضاف: الأمانة تُواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية؛ سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال، وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والرصف.

وأردف: يأتي ذلك ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المحاور الرئيسية بالمنطقة.

وقال "الملا": الخدمات التي سيتم تحويلها على المشروع، تتضمن الصرف الصحي بطول 650 مترًا، وتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر، إلى جانب كابلات كهرباء 69 بطول 1250 مترًا، وخطوط اتصال موبايلي بطول 550 مترًا، إضافة إلى كابلات كهرباء ضغط عالٍ وضغط متوسط، وخطوط اتصال.

وأكد أن المشروع من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية؛ لتسهيل الحركة المروية، التي تنفذها الأمانة بالمنطقة، وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.