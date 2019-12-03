وزير الصحة يكرم المدير التنفيذي لمجمع إرادة في الرياض

ضمن حفل نظمته الوزارة للمتميزين

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في صالة الاحتفالات بديوان الوزارة؛ المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.



جاء ذلك ضمن حفل نظمته وزارة الصحة للمتميزين في دعم البرامج التي تقدمها.



وكُرِّم الدكتور القحطاني لتميزه في دعم برنامج الزائر السري، الذي كانت تُنفَّذ جولاته داخل المجمع خلال العام 2019م، ولدعمه تنفيذ برامج المشاركة المجتمعية وإقامة الأيام العالمية والمبادرات التطوعية.



وقدم الدكتور محمد القحطاني شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعًا الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ومسؤولي صحة الرياض، وللجهود التي يبذلها العاملون بالمجمع في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.