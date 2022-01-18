وكيل أولياء دم في "بدع تبوك" يتنازل عن قاتل ابن أخيه لوجه الله

في بادرة إنسانية نبيلة غير مستغربة على أبناء المملكة

تنازل الوكيل الشرعي مسلم سلمان المسعودي عن دم ابن أخيه صالح سليمان المسعودي، لوجه الله تعالى، وذلك في محافظة البدع بمنطقة تبوك وفي حادثة وقعت قبل ثلاث سنوات .

من جهته، قال شيخ قبيلة المساعيد الشيخ محمد سليمان الطرفاوي لـ"سبق" إن هذه البادرة الانسانية النبيلة غير مستغربة على أبناء المملكة العربية السعودية الذي عُرف عنهم التسامح والعفو.