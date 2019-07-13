أمطار متوسطة على أجزاء من خميس مشيط.. والبلدية تباشر تجمعات المياه

تسببت في عرقلة حركة السير ببعض المواقع وخففت من حالة الغبار

شهدت أجزاء من محافظة خميس مشيط، عصر أمس الجمعة، هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المحافظة ما أدى إلى عرقلة حركة السير في بعض الطرقات.

وتفصيلاً، هرعت البلدية على الفور بشفط المياه من المواقع المتضررة والتي تشكل خطورة على عابري تلك الطرق.

جاء ذلك فيما كثفت دوريات المرور من تواجدها لتحذير وتنبيه السائقين وخاصة على الطريق الذي يربط أبها بخميس مشيط وبعض الطرق الأخرى.

وقللت الأمطار من حالة الغبار التي تشهدها المحافظة كغيرها من محافظات المنطقة.