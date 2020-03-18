إمارة مكة تنشر صوراً لـ5 محافظات التزم سكانها بعدم الخروج من المنزل

التزاماً بالتوجيهات الصادرة للحد من انتشار "كورونا"

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها في "تويتر"، صوراً لشوارع محافظات القنفذة وأضم وبحرة والليث والخرمة، حيث تبدو خالية تماماً، مما يشير إلى التزام السكان بعدم الخروج من منازلهم، وذلك تفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج للأماكن العامة إلا للضرورة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".