"الصناعة" تفرض 104 عقوبات على المنشآت المخالفة لـ"الاستثمار التعديني"

الوزارة نفّذت 209 جولات رقابية على المواقع التعدينية خلال الشهر الماضي

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الرقابة التعدينية- 209 جولات ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأصدرت 104 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة، تتمثل في 68 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و14 لاستغلال خام البحص، و13 لاستغلال مواد الردميات، و4 عقوبات لاستغلال رمل السيليكا؛ بينما جرى إصدار 4 عقوبات لاستغلال الحجر الجيري، وخام الجبس، وعقوبة واحدة لاستغلال خام البوزلان.

وبيّنت أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية، يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة؛ مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين في منطقة الرياض يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 30 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ21، ثم منطقة القصيم بـ16، ومنطقة مكة المكرمة بـ14 عقوبة.

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على حماية قطاع التعدين، وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة؛ من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية؛ بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.